Мужчина вывез девочку-подростка в лес в Смоленской области и изнасиловал

Фото: СК РФ

В Смоленской области мужчина вывез девочку-подростка в лес и изнасиловал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Смоленской области в среду, 25 января.

По данным ведомства, преступление произошло в городе Ярцево 24 января. Известно, что пострадавшая села во внедорожник марки Jeep, где ее ждал 45-летний мужчина. Злоумышленник вывез 17-летнюю девушку в лесной массив в районе поселка Красный Молот, где и изнасиловал ее, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Другая история, связанная с сексуальным насилием над несовершеннолетними, произошла в Подмосковье. Настоятеля монастыря Святой Живоначальной Троицы так называемой Истинной православной церкви заподозрили в том, что в период с 2016 по 2017 год он надругался над двумя сиротами, которые прибыли в обитель для работы. 85-летнего мужчину задержали. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».