Мосгордума присвоила звание «Почетный гражданин города Москвы» участнику ВОВ Борису Уткину

Фото: Пресс-служба Мосгордумы

Депутаты Московской городской думы приняли постановление о присвоении звания «Почетный гражданин Москвы» участнику Великой Отечественной войны, генерал-полковнику в отставке Борису Уткину. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента в среду, 25 января.

В ходе данного мероприятия заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов отметил, что текущий год станет для Уткина юбилейным — 23 февраля ветерану исполнится 100 лет.

— Это человек с уникальной судьбой и жизнью, которая неразрывно связана со служением отечеству и со служением городу Москве, — добавил Берлов.

Борис Уткин является участником обороны столицы, военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталинградской и Курской битв, битвы за Днепр, Корсунь-Шевченковской. За свои заслуги он был награжден орденом Почета, орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, а также многими другими наградами, передает агентство городских новостей «Москва».

5 декабря 2022 года комиссия МГД по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала проект о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» Борису Уткину.