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Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства за песню о спецоперации

Евгений Жуков
Общество
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства за песню о спецоперации
Фото: Youtube / Masters Of Taste

Юмориста и шоумена Семена Слепакова следует лишить российского гражданства и признать иностранным агентом. Об этом в среду, 25 января, сообщил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя содержание новой песни артиста о специальной военной операции (СВО).

По словам депутата, уехавший в Израиль Слепаков «записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО». Композиция имитирует колыбельную, которую поет мать своему сыну, рассказывая про его братьев. В тексте произведения говорится, что старший стал участником в спецоперации, в ходе которой погиб, а среднего мать нарекла «предателем, поскольку он стал IT-специалистом в Европе».

— Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь — чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону, — передает слова Хамзаева РИА Новости.

В заключении политик добавил, что своим творчеством юморист «старается разобщить людей».

Песня барда Семена Слепакова «Колыбельная», в которой есть сатира на гибель российских солдат, должна быть проверена на предмет «идеологической диверсии». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал музыкант Юрий Лоза.

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