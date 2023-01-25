Ефимов: Право на развитие участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» выставлено на торги

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Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино Карта всех событий

Начался прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Об этом в среду, 25 января, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победитель аукциона сможет возвести там современное жилье, общественно-деловые и социальные объекты. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в 36 миллиардов рублей. Благодаря реорганизации участка в Западном Дегунине появится около 6,8 тысячи новых рабочих мест, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, в аукционе на право реорганизовать ее по программе комплексного развития могут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям. Заявки на участие в торгах принимаются по ссылке.

Министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по проекту комплексного развития территории планируется построить более 239 тысяч квадратных метров современного жилья. Из них 25,2 тысячи квадратных метров, подчеркнул министр, будет передано под заселение по программе реновации.

Также на месте участка бывшей промзоны возведут 96,7 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом, а также магазины и офисные комплексы.

До этого Ефимов сообщил, что по итогам января–ноября 2022 года рост столичного промышленного производства в Москве составил 9,1 процента.

Московские заводы делают акцент на инвестиционные проекты по расширению производств и наращиванию мощностей. Кроме того, ощутимую помощь предприятиям в 2022 году оказали эффективные меры поддержки города.

Он также сообщил, что с 2020 года на аукционах были определены инвесторы для реорганизации четырех бывших промзон, за право реализации проектов они уже уплатили в бюджет Москвы более четырех миллиардов рублей.