Сотрудники ФСБ задержали члена украинского нацбатальона в Севастополе

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В Севастополе сотрудники ФСБ задержали члена украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана*. Об этом стало известно в среду, 25 января.

По имеющейся информации, злоумышленник вступил в запрещенное вооруженное формирование еще в 2016 году и принимал непосредственное участие в деятельности ячейки. Позже мужчина приехал в Севастополь.

В этот период о связи с нацбатальоном ничего не известно. Но так как подозреваемый не уведомил правоохранительные органы о своем прошлом, то его заподозрили в продолжающейся преступной деятельности. Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму шесть членов ячейки террористической исламистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации.