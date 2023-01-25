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Число патронажных бригад увеличили в паллиативной службе Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Число патронажных бригад увеличили в паллиативной службе Подмосковья
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

За прошлый год в работе паллиативной службы Московской области произошли заметные изменения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Число патронажных бригад, непосредственно работающих на выезде с жителями региона, было увеличено. Специалисты отметили, что развитию паллиативной помощи в регионе уделяется повышенное внимание.

В 2022 году был поставлен дополнительный транспорт — 10 автомобилей — для патронажных бригад, оказывающих паллиативную помощь жителям. Количество выездных бригад выросло с 29 до 39.

Это, как подчеркивается, повышает доступность данного вида помощи. Паллиативная служба направлена на оказание помощи больным с неизлечимыми заболеваниями.

Сотрудники службы всегда готовы облегчить состояние пациента и оказать ему психологическую поддержку, передает издание «Вести Подмосковья».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале 2023 года в столице введут в эксплуатацию двенадцатый корпус многопрофильного центра паллиативной помощи.

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