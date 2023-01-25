Семь ДТП с участием курьеров на велосипедах произошло в Москве в январе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С начала января в столице произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием курьеров на велосипедах. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 25 января.

По данным ведомства, всего с участием велосипедов в столице в январе зафиксировали восемь ДТП. Чаще всего подобные аварии происходили на пешеходных переходах. Наиболее частыми причинами стали: пересечение проезжей части не спешившись и с нарушением требований сигналов светофора.

При этом за отчетный период сотрудниками ГИБДД пресечено более 1700 административных правонарушений со стороны велосипедистов. Сотрудники ведомства продолжают реализовывать профилактические меры против аварий с участием этого вида транспорта.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что за 2022 год количество ДТП с участием таксистов сократилось на 4,4 процента. При этом смертность в таких авариях упала на почти на половину.