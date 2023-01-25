Путин назвал основную цель спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Основной целью специальной военной операции (СВО) на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях. Об этом в среду, 25 января, заявил российский президент Владимир Путин.

— Цель СВО, как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить, — сказал глава государства на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Путин также пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.

Путин заметил, как участие в СВО меняет людей, и добавил, что такие молодые специалисты всегда пригодятся в Федеральной службе безопасности, передает сайт Кремля.

25 января Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и ректора МГУ Виктора Садовничего посетил флагман инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» — кластер «Ломоносов».

Недавно россияне назвали главного политика страны 2022 года. Им, как уточняется, стал Путин, такое мнение выразили 55 процентов респондентов.