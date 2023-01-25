Совфед одобрил увеличение ставок акцизов на табачные изделия с 1 марта

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Совет Федерации одобрил закон об увеличении на период с 1 марта 2023 года до конца 2025 года ставок акцизов на табачные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента в среду, 25 января.

Речь идет о сигаретах, а также о жидкостях для вейпов и нагреваемом табаке. Так, ставка акциза на сигареты с 1 марта по 31 декабря текущего года будет составлять 2603 рубля за тысячу единиц плюс 16 процентов расчетной стоимости из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

В течение следующего года ставка составит 2707 рублей, а в 2025 году — 2815. Уточняется, что с начала текущего года акциз на сигареты составляет 2552 рубля.

Законом также увеличивается ставка на жидкости для вейпов. С 1 марта по 31 декабря акциз будет составлять 20 рублей за один миллилитр, год спустя — 21 рубль, а в 2025-м — 22 рубля.

Ставка на табак с 1 марта будет на уровне 8669 рублей, в 2024-м — 9016 рублей, в 2025-м — 9377 рублей, отмечается на сайте Совфеда.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в России следует ввести полный запрет на продажу электронных сигарет, что позволит спасти граждан страны от возможных проблем со здоровьем и преждевременной смерти.

Парламентарий добавил, что, рассматривая подобный вопрос, российские власти должны обратить внимание на здоровье граждан, а не на коммерческий фактор.