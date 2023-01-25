Москвичам рассказали, как не стать жертвой мошенников на первом свидании

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Несмотря на романтическое настроение, на первом свидании с незнакомым человеком необходимо проявить бдительность. Об этом сообщила в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 25 января.

По ее словам, нужно проявить осмотрительность и не соглашаться на сомнительные предложения. Например, стоит насторожиться, если новый знакомый предлагает пройти в какое-то определенное заведение, удаленное от места встречи.

Также следует обратить внимание на бросающиеся в глаза детали: например, на отсутствие вывески у кафе или меню. Как только возникнут подозрения по поводу заведения или знакомого, стоит сразу вставать и уходить.

По словам Нефедовой, мошенники могут выдать себя, если сразу после знакомства начнут жаловаться на финансовое проблемы, попросят дать денег в долг или поинтересуются доходом.

— Если все же попали в ловушку, следует по возможности вызвать сотрудников правопорядка, — резюмировала Нефедова.

Мошенники, использующие в своих преступных схемах сайты для знакомств, не являются редкостью. Так, 17 января стало известно о задержании группы злоумышленников, которые подстраивали встречи жертв в «красавицами из интернета». Приглашенные в определенное заведение мужчины заказывали своим избранницам простые блюда, а получали в итоге заоблачные счета.

В некоторых случаях пострадавших даже заставляли брать кредиты, чтобы рассчитаться за вечер в кафе. О том, что делать, если злоумышленники заставили влезть в долги перед банком — в материале «ВМ».