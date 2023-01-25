Российские суды обязали рассматривать жалобы арестантов на переводы в другие СИЗО

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Конституционный суд (КС) Российской Федерации выпустил постановление, согласно которому суды будут обязаны рассматривать жалобы граждан, заключенных под стражу, на перевод их в другой следственный изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе КС РФ в среду, 25 января.

По мнению суда, государство обязано обеспечивать гражданам реализацию права на защиту и обжалование решений должностных лиц. Также в заявлении отмечено, что перевод в другое СИЗО может плачевно повлиять на способность обвиняемого отстаивать свои права.

В суде отметили, что решения следователя о переводе подозреваемых и обвиняемых между следственными изоляторами не подлежит судебному контролю ни во время рассмотрения уголовного дела по существу, ни в порядке главы 22 КАС РФ. Однако проверка может быть осуществлена в порядке статьи 125 УПК РФ. Отсутствие такой возможности ограничивало бы право заключенного на судебную защиту.

В КС подчеркнули, что правильнее будет содержать заключенного под стражу гражданина там же, где находятся суд и орган предварительного расследования. Перемещение обвиняемого или подозреваемого в другое место заключения навредит работе этих органов и должно осуществляться лишь в качестве исключения.

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