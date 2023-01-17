Как не сесть за найденный гаджет: когда находка считается кражей и можно ли за это получить срок

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В понедельник, 16 января, Конституционный суд России разъяснил, когда присвоение найденных чужих вещей не считается кражей. Допустим, вы нашли телефон. Как будут классифицироваться ваши действия, если вы оставите его себе, — в материале «Вечерней Москвы».

Соответствуют ли нормам

Несколько недель назад в Конституционный суд (КС) с жалобами обратились двое недавно осужденных за кражи граждан. Они просили суд проверить, соответствуют ли нормам Конституции законы, согласно которым их осудили за то, что они присвоили себе найденное имущество, а именно — мобильные телефоны.

Так, в первом случае женщина взяла себе телефон, который выпал из сумки ранее вышедшей пассажирки автобуса, и забрала его себе. Она не попыталась окликнуть владельца гаджета или сообщить о находке водителю. Помимо этого, дама игнорировала поступающие звонки на телефон и вскоре выключила его. После этого женщина избавилась от старых сим-карт и, сбросив настройки аппарата, просто хранила его у себя.

Похожая история произошла у водителя такси. Он присвоил забытый пассажиром гаджет себе. Мужчина, как и в первом случае, выключил телефон, а спустя некоторое время стал пользоваться им с установленной новой сим-картой.

Нашел или украл

Согласно статье 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, при обнаружении вещи человек обязан предпринять все необходимые действия, чтобы найти ее хозяина или заявить о находке в полицию, или передать вещь ответственному лицу в случае нахождения имущества на транспорте. Причем это касается не только вещей, у которых есть хозяин, но и тех предметов, владелец которых неизвестен.

В свою очередь в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова заявила, что даже если выполнить все эти условия, то присвоить предмет себе можно будет только спустя полгода после находки и только в случае, если написать заявление на желание завладеть предметом в случае неудачи в поисках хозяина.

Невыполнение этих требований, как пояснил Конституционный суд, само по себе является только гражданско-правовым нарушением, но не преступлением. Граждан, чьи истории описаны выше, под суд привел тот факт, что они не только не стали искать хозяев, но и попытались скрыть факт находки.

Уголовный кодекс понимает под хищением как изъятие, так и «противоправное обращение» чужого имущества. Поэтому судами оценивается не только факт завладения найденными вещами, но и последующее их корыстное присвоение. Такое поведение нарушителей приобретает общественно опасный характер, а также приводит к незаконному обогащению за счет чужой вещи, что и расценивается как преступление.

— В итоге обоих суды признали виновными в краже, поскольку присвоение найденной вещи лицом, сознающим право на нее владельца, связано с признаком нечестности, — резюмировали в суде.

Женщину осудили на шесть месяцев условного срока лишения свободы, с испытательным сроком в один год, а таксиста — на 15 тысяч рублей штрафа.