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Появились подробности инцидента с актером Джереми Реннером

Лала Манушакян
В мире
Появились подробности инцидента с актером Джереми Реннером
Фото: shutterstock

Голливудский актер Джереми Реннер, известный по ролям в фильмах киновселенной Marvel, пострадал в ходе инцидента в начале января из-за снегоуборочной машины. Об этом сообщил телеканал CNN.

— Как только он вышел из машины Pistenbully, он понял, что она движется прямо к (племяннику — прим. «ВМ»). Он опасался, что Pistenbully может ударить племянника, поэтому решил попытаться остановить или изменить направление движения машины, — говорится в отчете полиции.

Так, согласно данным следствия, несчастный случай произошел после того, как Реннер попытался отбуксировать детский грузовик своего племянника и попробовал остановить его.

Однако у знаменитости, как уточняется, не получилось предотвратить ДТП. Реннер не смог остановить снегоуборочную машину, и его затянуло под гусеницы, потому что в кабине не работал индикатор торможения.

17 января Реннера выписали из больницы, где он находился немногим менее трех недель после несчастного случая со снегоуборочной техникой. Артист вскользь коснулся этой информации, говоря о премьере на телевидении второго сезона сериала «Мэр Кингстауна», где он исполняет главную роль.

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