Звезду фильмов Marvel Джереми Реннера выписали из больницы

Фото: shutterstock

Известного голливудского актера Джереми Реннера во вторник, 17 января, выписали из больницы, где он находился немногим меньше трех недель после несчастного случая со снегоуборочной техникой.

Артист вскользь коснулся этой информации, говоря о премьере на телевидении второго сезона сериала «Мэр Кингстауна», где Реннер исполняет главную роль, пишет телеканал РЕН.

— Несмотря на то что мой мозг всё ещё затуманен в процессе выздоровления, я воодушевлён посмотреть первую серию второго сезона со своей семьёй дома, — написал актер на своей странице в одной из социальных сетей.

Голливудский актер экстренно был доставлен в клинику на вертолете из-за несчастного случая 2 января. Об этом The Hollywood Reporter рассказал представитель артиста, отметив, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

Позже 51-летний актер перенес операцию. По словам представителя актера, Реннер в результате несчастного случая получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата. В минувший понедельник, 16 января, стало известно, что актеру могут провести операцию по ампутации ноги.