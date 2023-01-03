Актер из «Мстителей» Джереми Реннер перенес операцию после тяжелой травмы

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51-летний американский актер Джереми Реннер, звезда фильмов Marvel, перенес операцию после того, как получил тяжелые травмы во время уборки снега. Об этом рассказал представитель актера.

По его словам, Реннер получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата. На данном этапе актер находится в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии, сообщает People.

Накануне звезда фильмов Marvel был экстренно доставлен в клинику из-за несчастного случая. Представитель актера уточнил, что за пострадавшим следит семья и близкие ему люди. Как уточняется, звезду доставили в клинику на вертолете.

В ноябре 2022 года американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильмы компании Marvel Studios по причине того, что при создании кинокартин постановщики злоупотребляют графикой и спецэффектами. Именитый режиссер считает, что персонажи современной «супергероики» привносят искусственность в кинематограф.