Звезду «Мстителей» Джереми Реннера экстренно госпитализировали

Фото: By Eva Rinaldi - Jeremy Renner / CC BY-SA 2.0

Звезда фильмов Marvel Джереми Реннер экстренно доставлен в клинику. Об этом The Hollywood Reporter рассказал представитель актера, отметив, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

— Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, во время уборки снега, — отметил он.

Представитель актера добавил, что за пострадавшим артистом следит семья и близкие рядом. Как уточняется, звезду доставили в клинику на вертолете.

В ноябре 2022 года американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильмы компании Marvel Studios по причине того, что при создании кинокартин постановщики злоупотребляют графикой и спецэффектами. По словам Тарантино, персонажи современной «супергероики» привносят искусственность в кинематограф.

До этого Минпромторг России дополнил перечень для параллельного импорта продукцией брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Однако глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков уточнил, что параллельный импорт пока не распространяется на фильмы и мультфильмы производства этих компаний