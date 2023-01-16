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Fandomwire: Звезде «Мстителей» Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

Александр Афонин
В мире
Fandomwire: Звезде «Мстителей» Джереми Реннеру могут ампутировать ногу
Фото: shutterstock

Из-за получения тяжелых травм во время уборки снега американскому актеру Джереми Реннеру могут провести операцию по ампутации ноги. Об этом сообщил портал Fandomwire.

— Столкнувшись с тем фактом, что снегоуборочный плуг уничтожил и сильно раздробил кости его ноги, ведущие врачи пришли к логическому выводу, что ему, возможно, придется ампутировать ногу, если ее не удастся вылечить, — говорится в сообщении.

По информации портала, состояние актера оценивается как стабильное. Семья и близкие благодарны врачам, что Реннер теперь находится в сознании и дышит. Они надеются, что специалисты смогут восстановить его ногу.

2 января сообщалось, что Джереми Реннер был экстренно доставлен в клинику из-за несчастного случая. Перевозка актера осуществлялась вертолетом. За пострадавшим следила семья и близкие ему люди.

Позже 51-летний актер перенес операцию. По словам представителя актера, Реннер в результате несчастного случая получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата.

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