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Видеообращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам

Евгений Жуков
В мире
Видеообращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам
Фото: bundeskanzleramt.at

Жители Белгорода, а также Севастополя и ряда других городов на территории Крыма сообщили о предполагаемом взломе телевещания.

Как следует из сообщений очевидцев, как минимум два федеральных развлекательных телеканала 25 января показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

— Это длилось около минуты, Зеленский говорил на украинском. Потом пропал, — сказала одна из жительниц Белгорода.

Пресс-служба правительства Белгородской области подтвердила несанкционированную замену телесигнала, причины инцидента устанавливаются. Представители администрации Крыма объяснили произошедшее хакерской атакой, передает РИА Новости.

До этого хакер из группировки RaHDit сообщил, что жители России потеряли сотни миллионов рублей из-за мошеннических звонков с Украины. Он рассказал, что кол-центры злоумышленников на Украине продолжают работать и по сей день.

Хакер добавил, что за год злоумышленники вывели свыше 750 миллионов рублей с карточек обманутых российских граждан. Уточняется, что военным из России удалось захватить один из таких центров в Бердянске.

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