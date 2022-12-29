Хакер RaHDit: россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за звонков мошенников с Украины

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Хакер из группировки RaHDit сообщил, что жители России потеряли сотни миллионов рублей из-за мошеннических звонков с Украины.

Он рассказал, что колл-центры злоумышленников на Украине продолжают работать до сих пор. Они представляют собой группировки с четкой иерархией и дисциплиной, в них предполагается не только хорошее вознаграждение от 500 долларов в неделю в качестве процента за похищенные деньги, но и большие штрафы.

Хакер раскрыл, что российским военных удалось захватить один из таких центров в Бердянске.

— Сотрудники убежали. Но оборудование осталось, записи, и получилось понять схему, как они работают. Там несколько схем работы с «клиентами», на каждую возрастную категорию — своя, — рассказал он.

По его словам, у мошенников почти нет акцента, они хорошо ориентируются в российских реалиях. В центрах работают специалисты по обналичиванию денег, выводящие средства в биткоины, чтобы их невозможно было отследить.

Хакер уточнил, что за год злоумышленники вывели более 750 миллионов рублей с карточек обманутых россиян, передает РИА Новости.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев назвал самые распространенные виды телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году, среди которых ситуационное, традиционное и высокотехнологичное.

Ситуационное телефонное мошенничество связано с происходящими в обществе событиями, явлениями и тенденциями. Например, в этом году мошенники часто предлагали приобрести продукцию ушедших из России брендов и сообщали ложные сведения о мобилизации.