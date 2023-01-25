Патриарх Кирилл призвал вернуть «доброе детское кино» в индустрию развлечений

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Минкульт совместно с РПЦ может создать специальную программу, которая будет посвящена возобновлению «доброго детского кино». Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду, 25 января.

— Был бы рад, если бы во взаимодействии отдела религиозного образования и катехизации, патриаршего совета по культуре и Министерства культуры были бы разработаны программы, способствующие возвращению доброго детского кино, — сказал патриарх.

Он также уточнил, что РПЦ может помочь в продвижении такого рода кинематографа с религиозным сюжетом. Патриарх Кирилл при этом обратил особое внимание на опасность «псевдокультуры», под влияние которой зачастую попадает нынешнее подрастающее поколение, передает ТАСС.

25 января стало известно, что кинокартины отечественного производства по итогам прошлого года впервые собрали больше половины всей кассы года. Данная тенденция объясняется уходом западных фильмов, это обеспечило увеличение кассовых сборов почти на два миллиарда рублей.

В 2021 году российское кино заработало 10,4 миллиарда рублей, а в 2022-м — 12,3 миллиарда. При этом максимумом в денежном выражении эти показатели не стали: в прошлые годы даже на фоне конкуренции с иностранными производителями контента российские ленты зарабатывали больше.