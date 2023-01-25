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Приметы и советы

Отечественные фильмы впервые после ухода Голливуда собрали больше половины всей кассы года

Лейла Алиева
Общество
Отечественные фильмы впервые после ухода Голливуда собрали больше половины всей кассы года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кинокартины отечественного производства по итогам прошлого года впервые собрали больше половины всей кассы года. Об этом свидетельствуют данные из отчета Фонда кино.

Данная тенденция объясняется уходом западных фильмов, это обеспечило увеличение кассовых сборов немногим меньше чем на два миллиарда рублей.

В 2021 году российское кино заработало 10,4 миллиарда рублей, а в 2022-м — 12,3 миллиарда. При этом максимумом в денежном выражении эти показатели не стали: в прошлые годы даже на фоне конкуренции с иностранными производителями контента российские ленты зарабатывали больше. Например, в 2018 году кассовые сборы отечественных фильмов составили 13,8 миллиарда рублей, а в 2017-м — 13 миллиардов, пишет РБК.

Всего за десять дней 2023 года «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Почему это действительно хорошее кино, которое стоит смотреть всей семьей, «Вечерней Москве» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.

До этого заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что российские кинотеатры в скором времени смогут получить возможность легально показывать новинки западного кино.

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