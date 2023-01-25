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«Обогрели, залатали»: Садальского выписали из больницы

Евгений Жуков
Общество
«Обогрели, залатали»: Садальского выписали из больницы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что его выписали из Боткинской городской клинической больницы после госпитализации с кровотечением.

— Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. В общем, друзья, я снова с вами и снова на связи после небольшой кровопотери на поле боя, — написал артист в LiveJournal.

Садальского госпитализировали в ночь на 24 января с кровотечением. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, с какими проблемами со здоровьем может столкнуться актер из-за его повышенной тревожности.

По ее словам, постоянный стресс и повышенная тревожность могут вызывать различные заболевания — от кровотечения из носа и проблем со сном до быстрой утомляемости.

Позже стали известны подробности самочувствия Садальского. Спустя почти сутки нахождения в клинике артист оставался в сознании, специалисты фиксировали у него низкое давление.

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