«Обогрели, залатали»: Садальского выписали из больницы
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что его выписали из Боткинской городской клинической больницы после госпитализации с кровотечением.
— Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. В общем, друзья, я снова с вами и снова на связи после небольшой кровопотери на поле боя, — написал артист в LiveJournal.
Садальского госпитализировали в ночь на 24 января с кровотечением. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, с какими проблемами со здоровьем может столкнуться актер из-за его повышенной тревожности.
По ее словам, постоянный стресс и повышенная тревожность могут вызывать различные заболевания — от кровотечения из носа и проблем со сном до быстрой утомляемости.
Позже стали известны подробности самочувствия Садальского. Спустя почти сутки нахождения в клинике артист оставался в сознании, специалисты фиксировали у него низкое давление.