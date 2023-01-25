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«Безграмотность поражает»: Захарова раскритиковала присвоение центру Одессы статуса ЮНЕСКО

Евгений Жуков
В мире
«Безграмотность поражает»: Захарова раскритиковала присвоение центру Одессы статуса ЮНЕСКО
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на присвоение историческому центру Одессы статуса объекта всемирного культурного наследия, находящегося под угрозой, со стороны ЮНЕСКО.

— Невероятно. Безграмотность западников просто поражает: исторические памятники в Одессе сносят киевские власти, объявившие всему культурному наследию своей страны тотальную войну, — сказала дипломат.

В публикации Захарова цитирует слова главы организации Одри Азуле, которая заявила, что подобное решение «отражает коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений».

Азуле проявляет «чудовищное невежество» в «реферат» которой входит, в том числе, ликвидация безграмотности, написала Захарова в Telegram-канале.

До этого представители ЮНЕСКО отметили, что решение о присвоении историческому центру Одессы особого статуса «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его».

Украина ЮНЕСКО Мария Захарова МИД РФ
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