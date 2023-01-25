Крупнейший производитель бумаги International Paper уйдет из России

Фото: Billy Hathorn / CC BY-SA 3.0

Крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper уходит из России и продает 50-процентную долю в холдинге Ilim SA. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе компании.

Холдинг Ilim SA владеет крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России «Илим». Сумма сделки составит 484 миллиона долларов.

Стоимость всей компании оценена примерно в 3,5 миллиарда долларов. Новыми владельцами доли будут российские партнеры International Paper по этому совместному предприятию, отмечается в пресс-релизе компании. Однако сначала сделку по продаже доли в холдинге должно одобрить российское правительство.

Данные исследования, которое провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани, свидетельствуют, что менее девяти процентов западных компаний покинули российский рынок, а большая часть продолжает работать.

До начала спецоперации 2405 компаний и 1404 их «дочки» из стран ЕС и G7 вели свой бизнес в России, а к концу ноября менее девяти процентов из этих фирм продали примерно по одной «дочке» в РФ. При этом темпы продаж к концу 2022 года практически не ускорились.