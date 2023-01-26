Народный календарь. Как получить богатство 29 января
29 января православная церковь поклоняется честным веригам апостола Петра. По народному календарю дата получила название Петров день, Петр-полукорм.
В этот день православные люди пополам ломали лучину и клали крестом на полу. Считалось, что такой ритуал принесет семье богатство.
В народе день получил название Петр-полукорм, так как считалось, что к 29 января прошла ровно половина зимы.
В старину в этот день в закромах наводили порядок и примечали, сколько осталось припасов. Если запасов оставалось меньше половины, то старались урезать суточную норму корма скоту.
Приметы погоды:
Курица стоит на одной ноге — к морозу;
Если 29 января сильный мороз, лето выдастся жарким;
Сильный снегопад на Петров день предвещает обилие травы весной и удачные рыбалки летом.
Именины отмечают: Неонила, Петр, Максим.