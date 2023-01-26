Народный календарь. Как получить богатство 29 января

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29 января православная церковь поклоняется честным веригам апостола Петра. По народному календарю дата получила название Петров день, Петр-полукорм.

В этот день православные люди пополам ломали лучину и клали крестом на полу. Считалось, что такой ритуал принесет семье богатство.

В народе день получил название Петр-полукорм, так как считалось, что к 29 января прошла ровно половина зимы.

В старину в этот день в закромах наводили порядок и примечали, сколько осталось припасов. Если запасов оставалось меньше половины, то старались урезать суточную норму корма скоту.

Приметы погоды:

Курица стоит на одной ноге — к морозу;

Если 29 января сильный мороз, лето выдастся жарким;

Сильный снегопад на Петров день предвещает обилие травы весной и удачные рыбалки летом.

Именины отмечают: Неонила, Петр, Максим.