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Единственную угрозу имеющему богатую историю городу Одесса представляет националистический режим на Украине, который на системной основе уничтожает памятники. Об этом говорится в распространенном в среду, 25 января, сообщении МИД России, связанном с внесением исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представители внешнеполитического ведомства сочли вполне закономерным отнесение города к числу объектов под угрозой. Однако уточнения требует тот факт, что единственной угрозой для имеющего богатой историей населенного пункта являются власти Украины, которые «на системной основе» уничтожает памятники основателям и защитникам Одессы, заявили в МИД РФ.

На канале министерства в Telegram его представители также подчеркнули, что особенного осуждения ЮНЕСКО требует размещение и использование военных объектов и вооружений в портовой зоне города.

— Показательно и то, что две трети государств-членов Комитета не поддержало эту сомнительную авантюру покровителей «киевского режима» – решение по Одессе было принято всего шестью голосами из 21, — отметили в МИД России.

До этого представители ЮНЕСКО отметили, что решение о присвоении историческому центру Одессы особого статуса «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его».