World Athletics 21-23 марта обсудит возможность возвращения атлетов из России к стартам

Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетики / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в период с 21 по 23 марта намерена обсудить возможность возвращения российских атлетов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщили ТАСС в среду, 25 января, в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что позиция World Athletics состоит в том, что российские и белорусские спортсмены останутся исключенными из международных состязаний. Сейчас у организации есть два отдельных решения, касающихся этого. Одно — за допинг, а второе — следствие конфликта между Россией и Украиной.

— На заседании нашего совета 21-23 марта мы получим отчет от рабочей группы о том, достаточная ли проведена работа, которую мы провели по очистке легкой атлетики в России, для отмены отстранения, связанного с допингом, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В минувшую среду, 25 января, Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить спортсменов из России и Белоруссии, которые не участвуют в поддержке специальной военной операции РФ на Украине, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.