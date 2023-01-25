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МОК предложил допустить не поддерживающих СВО россиян до международных соревнований

Евгений Белоусов
Спорт
МОК предложил допустить не поддерживающих СВО россиян до международных соревнований
Фото: paralymp.ru

Российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции на Украине, следует допустить к соревнованиям. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

— Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как «нейтральные спортсмены» и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае несоблюдения спортсменом каких-либо критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или соответствующий организатор мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших состязаний и сообщить об этом инциденте в МОК.

До этого глава МОК Томас Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран — даже тех, которые находятся в состоянии конфликта.

В 2022 году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Спортивный арбитражный суд сообщил, что решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.

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