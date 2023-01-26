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Приметы и советы

Иван Ургант отреагировал на неожиданную отмену своего концерта в Москве

Егор Провоторов
Общество
Иван Ургант отреагировал на неожиданную отмену своего концерта в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Первый за долгое время концерт артиста Гриши Урганта (музыкальное альтер-эго известного российского телеведущего и шоумена Ивана Урганта) в России был отменен. О причинах на данный момент не сообщается.

В октября в социальных сетях проекта сообщалось, что концерт музыканта, который должен был состояться в московском клубе «Урбан», был перенесен. Новой датой называлось 2 февраля. Теперь же мероприятие отменилось.

Артист обратился к своим слушателям и поклонникам с официальной страницы музыкального проекта в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, отмена концерта стала полной неожиданностью для всех.

— Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения...», — так Ургант отреагировал на отмену концерта.

Он также призвал своих поклонников «не поддаваться панике и унынию» и организованно дождаться анонсов следующих концертов проекта Гриша Ургант.

До этого журналист Владимир Познер отреагировал на появившуюся информацию о совместных с Ургантом концертах на Кипре. Он сказал, что такие концерты вероятны, однако российскую прессу они интересовать не должны, поскольку пройдут за пределами РФ.

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