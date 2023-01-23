«Вас это не должно интересовать»: Познер прокомментировал будущий концерт с Ургантом

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Журналист Владимир Познер в прошлом году снял свою авторскую передачу с эфира Первого канала и перестал появляться на каких-либо мероприятиях. Также он ни разу не высказывал своей позиции по поводу спецоперации на Украине.

В настоящее время телеведущий находится в Соединенных Штатах, где на новогодних праздниках хорошо повеселился на светском рауте, исполняя джаз. А в феврале он готовится к выступлению на Кипре со звездным коллегой Иваном Ургантом. У них 23 февраля пройдет концерт по мотивам путешествий.

Познер прокомментировал будущее выступление с шоуменом журналистам издания «Московский комсомолец».

— Да, возможно, я буду выступать. Это будет не в России, поэтому вас это не должно интересовать, — сказал он.

Также журналист отметил, что дата предстоящего концерта, которая почти совпадает с годовщиной начала СВО, ничего не значит. Он по-прежнему не готов высказываться на эту тему.

В середине декабря прошлого года Познер вернулся к работе на время новогодней «лихорадки». 88-летний журналист не мог упустить возможности заработать на проведении праздничных мероприятий. Правда, к их выбору он подходит с осторожностью. Похоже, телеведущий не хочет, чтобы пресса освещала его присутствие в Москве.