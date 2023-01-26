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«Много политики»: Песков отреагировал на инициативу МОК по допуску россиян к соревнованиям

Егор Провоторов
Спорт
«Много политики»: Песков отреагировал на инициативу МОК по допуску россиян к соревнованиям
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пока рано комментировать инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии, которые не выступали в поддержку спецоперации на Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля посчитал невозможность комментировать ситуацию до принятия какого-то решения и рассмотрения ситуации на платформе МОК.

— Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи, — заметил Дмитрий Песков в комментарии РБК Спорт.

В минувшую среду, 25 января, Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить спортсменов из России и Белоруссии, которые не участвуют в поддержке специальной военной операции РФ на Украине, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Уточняется, что в случае несоблюдения атлетом каких-либо критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или соответствующий организатор соревнований должны немедленно снять его с состязаний и отстранить от дальнейшего участия в них.

Спорт Белоруссия Дмитрий Песков Россия МОК
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