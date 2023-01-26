Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова заявила, что у Запада не выйдет переписать историю на новый лад

Егор Провоторов
Политика
Захарова заявила, что у Запада не выйдет переписать историю на новый лад
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Переписать историю на новый лад, а также стереть память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не получится, как бы ни ухищрялись европейские «непартеры». Об этом в четверг, 26 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Как бы ни ухищрялись наши европейские "непартнеры" в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть, — отметила российский дипломат.

Захарова напомнила, что ежегодно 27 января в музее «Аушвиц-Биркенау», размещенном на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проходит памятное мероприятие, которое посвящено годовщине освобождения узников советской армией.

На своем канале в Telegram она подчеркнула, что до 2021 года в его программу традиционно входило выступление российского посла в Варшаве. Год назад отечественным дипломатам впервые не предоставили слова, а в мае вообще закрыли постоянно действовавшую в блоке №14 экспозицию, которую подготовил Центральный музей Великой Отечественной войны.

В августе прошлого года стало известно, что мультимедийная экспозиция «Освенцим. Правда» стала доступной на сайте Музея Победы в связи с принудительным закрытием экспозиции музея в польском Аушвице-Биркенау.

Польша Мария Захарова История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте