Захарова заявила, что у Запада не выйдет переписать историю на новый лад

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Переписать историю на новый лад, а также стереть память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не получится, как бы ни ухищрялись европейские «непартеры». Об этом в четверг, 26 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Как бы ни ухищрялись наши европейские "непартнеры" в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть, — отметила российский дипломат.

Захарова напомнила, что ежегодно 27 января в музее «Аушвиц-Биркенау», размещенном на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проходит памятное мероприятие, которое посвящено годовщине освобождения узников советской армией.

На своем канале в Telegram она подчеркнула, что до 2021 года в его программу традиционно входило выступление российского посла в Варшаве. Год назад отечественным дипломатам впервые не предоставили слова, а в мае вообще закрыли постоянно действовавшую в блоке №14 экспозицию, которую подготовил Центральный музей Великой Отечественной войны.

В августе прошлого года стало известно, что мультимедийная экспозиция «Освенцим. Правда» стала доступной на сайте Музея Победы в связи с принудительным закрытием экспозиции музея в польском Аушвице-Биркенау.