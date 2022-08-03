Музей Победы разместит на сайте материалы экспозиции из польского Аушвица-Биркенау

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мультимедийная экспозиция «Освенцим. Правда» станет доступной на сайте Музея Победы в связи с принудительным закрытием экспозиции музея в польском Аушвице-Биркенау. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе музея.

— После получения информации о том, что администрация польского музея Аушвиц-Биркенау закрыла нашу постоянную экспозицию «Трагедия. Мужество. Освобождение», было принято решение, что материалы проекта должны продолжать оставаться доступными людям на сайте музея. Мы должны донести до всех ныне живущих и будущих поколений четкое понимание античеловеческой сущности нацизма, — заявил директор Музея Победы, заместитель секретаря Обществонной палаты РФ Александр Школьник.

При этом он назвал настоящим преступлением пересмотр итогов Второй мировой войны и роли Советского Союза в освобождении Европы от «коричневой чумы».

Накануне стало известно об открытии выставки «Созвездие Загорянки», посвященной личному архитектору Сталина Мирону Мержанову и его брату — специальному военному корреспонденту газеты «Правда» Мартыну Мержанову. Посетители выставки смогут увидеть снимки, письма и газетные статьи Мартына Мержанова, а также оригиналы его дневников.