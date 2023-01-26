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Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр

Егор Провоторов
В мире
Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр
Фото: shutterstock

Вооруженные силы Украины в ночь на четверг, 26 января, попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, российские подразделения открыли огонь. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в ночное время суток боевики Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили попытку скрыто прорваться на позиции ВС РФ на другом берегу из района островов у Новой Каховки.

— Незваные гости были встречены огнем наших защитников - разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь, — написал Рогов на своем канале в Telegram, добавив, что «бой идет уже свыше получаса».

25 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска пресекли попытку диверсантов ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Он добавил, что артиллерия армии России также ударила по позициям противника на правом берегу Днепра.

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