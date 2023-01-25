Минобороны: Войска России не дали диверсантам ВСУ переправиться через Днепр

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Российские войска пресекли попытку диверсантов ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Об этом в среду, 25 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра, — сказал военный.

Он добавил, что артиллерия армии России также ударила по позициям противника на правом берегу Днепра. В ходе атаки удалось уничтожить до 30 украинских солдат, а также 3 лодки и 2 боевые машины пехоты.

Кроме того, за прошедшие сутки на Купянском направлении были уничтожены 2 немецких самоходки Panzerhaubitze 2000 и более 90 военных ВСУ, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого ВС РФ пресекли попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки. В частности, были ликвидированы шесть БМП, три катера и до 100 военнослужащих ВСУ.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются практически на всех участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике. Важные высоты вокруг Клещеевки на юге от Артемовска почти полностью заняты силами России, подчеркнул он.