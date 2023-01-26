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«Каждое движение причиняет боль»: уролог Колотинский раскрыл причины почечных колик

Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Каждое движение причиняет боль»: уролог Колотинский раскрыл причины почечных колик
Фото: Unsplash

Почечные колики вызывают сильную и внезапную боль в пояснице, при этом она может даже отдавать в живот, паховую область и половые органы. Уролог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии в федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Александр Колотинский рассказал «Вечерней Москве», отчего возникают почечные колики.

Так, нередко при коликах появляются тошнота, рвота и сухость во рту. Считается, что образовавшиеся в почках камни царапают орган, вызывая боль. Однако это не так.

Дело в том, что если камень мигрирует в мочеточник, то он может перекрыть там просвет. При этом почка продолжает выделять мочу, которая накапливается и переполняет чашечно-лоханочную систему почки. Из-за такого давления и возникают спазмы.

Боль наступает настолько сильная, что человек не может даже лежать. Но любые метания и движения только причиняют еще большие мучения, рассказал собеседник «ВМ».

— Боль не проходит, если лечь, сесть. Пациенту легче, когда он двигается. Этим почечная боль отличается, например, от мышечной боли, или боли в позвоночнике, или при остеохондрозе. Здесь, наоборот, каждое движение причиняет боль, — объясняет Колотинский.

Чтобы понять, что происходит с пациентом, нужно сделать ультразвуковое исследование, которое является наиболее быстрым и дешевым методом. Прежде всего при УЗИ пытаются определить наличие или отсутствие расширения лоханки почки.

В норме лоханка не расширена и при УЗИ не видна. Можно не увидеть сам камень, но даже просто обнаруженное расширение указывает на его присутствие.

Колотинский подчеркивает, что в последнее время количество людей, страдающих от мочекаменной болезни, значительно выросло во всем мире. Причина во многом кроется в изменении образа жизни и характере питания человечества.

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