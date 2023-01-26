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Потепление до +1 градуса ждет жителей Москвы 26 января

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Потепление до +1 градуса ждет жителей Москвы 26 января
Фото: Вечерняя Москва

Облачная погода, местами небольшие осадки в виде снега или дождя, гололед и до +1 градуса ожидает жителей столичного региона в предстоящий четверг, 26 января. Таким прогнозом поделились специалисты Гидрометцентра РФ.

В дневное время суток температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от -1 до +1 градусов, ночью похолодает до 4 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается от -4 до +1 градусов, в ночное время суток температура опустится до 7 градусов ниже нуля.

На своем сайте Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз, согласно которому в городе будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 752 миллиметра ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», с чем могут быть связаны резкие перепады температуры. По словам эксперта, за последние несколько десятилетий увеличилась «повторяемость экстремальных событий» — от очень холодных до очень теплых. Эти перепады, подчеркнул Вильфанд, являются следствием изменения климата.

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