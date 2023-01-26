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Приметы и советы

«Коммунисты России» предложили вернуть Петербургу название Ленинград

Егор Провоторов
Общество
«Коммунисты России» предложили вернуть Петербургу название Ленинград
Фото: patriarchia.ru

Партия «Коммунисты России» заявила о необходимости переименовать Санкт-Петербург в Ленинград. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

— Все-таки город должен носить двойное название — Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Вот такое название официально мы бы хотели, чтобы было, — заявил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович.

По словам политика, Петербургу нужно присвоить такое имя, поскольку для всего мира он является «прежде всего» городом, который пережил фашистскую блокаду, «отстоял себя» и собственное право существовать именно таким, какой он есть.

В начале октября стало известно, что бывший отель Marriott в Москве был переименован в гостиницу «Тверская». Это связано с объявлением группы компаний о приостановке своей деятельности в России. В холдинге пояснили, что решение связано с новыми санкциями в отношении РФ, о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС.

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