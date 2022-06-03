Сеть отелей Marriott объявила о приостановке работы в России

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Американская сеть отелей Marriott объявила о приостановке своей деятельности в России. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в компании.

— Мы пришли к выводу о том, что новые санкции (в отношении РФ — прим. «ВМ»), о введении которых объявили США, Великобритания и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. В связи с этим мы приняли решение приостановить всю деятельности Marriott International в России, — передает сообщение компании ТАСС.

До этого стало известно, что американская сеть кофеен Starbucks решила уйти с российского рынка. При этом компания поддержит сотрудников из России — им выплатят зарплату за шесть месяцев и окажут помощь в трудоустройстве.

Также американская компания Nike, выпускающая спортивную обувь и одежду, не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставлять продукцию в РФ. Все магазины сети закроют после исчерпания товарных запасов.