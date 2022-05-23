Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России

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Американская сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с рынка России. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— Starbucks приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что организация по-прежнему продолжит оказывать поддержку сотрудникам из России. Так, им будет выплачена зарплата за шесть месяцев и оказана помощь по трудоустройству, передает ТАСС.

В марте Starbucks временно приостановил свою работу в России из-за проведения специальной операции на Украине.

16 мая представители компании McDonald's сообщили, что общепит окончательно уходит с российского рынка. Позже стало известно, что сеть ресторанов намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору.

Некоторые западные компании заявили о своем намерении покинуть российский рынок и желании продать свои активы в стране из-за ситуации вокруг Украины. Особенно ощутима для потребителей может оказаться ситуация с популярными и уже привычными продуктовыми брендами и предприятиями общепита. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о продаже активов известных брендов и попыталась понять, какие изменения за этим последуют.