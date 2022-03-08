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Starbucks приостановил свою деятельность на территории России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Starbucks приостановил свою деятельность на территории России
Фото: Pexels

Компания Starbucks приостановила свою работу в России из-за ситуации на Украины. Известно, что кофейни будут временно закрыты. Об этом во вторник, 8 марта, заявил глава компании Кевина Джонсона.

— Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в Российской Федерации, включая отгрузку всей продукции Starbucks, — следует из сообщения, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».

Позднее появилась информация, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине.

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