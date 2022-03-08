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McDonald's решила временно закрыть 850 ресторанов в России
McDonald's закрывает в России 850 ресторанов.
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