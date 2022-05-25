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Компания Nike объявила о закрытии всех магазинов в России

Юлия Курганова
Экономика
Компания Nike объявила о закрытии всех магазинов в России
Фото: news.nike.com

Американская компания Nike, которая специализируется на выпуске спортивной обуви и одежды, не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в РФ. Все магазины сети закроют после исчерпания товарных запасов. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам.

— Nike не может в обозримом будущем организовать поставки товаров в Россию. По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом, — сказано в документе.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike в РФ приостановлены, а сам товар находится в дефиците.

В марте компания Adidas временно закрыла в России онлайн-магазин и розничные точки. Клиенты смогут обратиться в клиентский сервис для ознакомления с условиями возврата и обмена товара.

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