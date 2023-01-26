Массовая демонстрация против поставок немецких танков Киеву прошла в Мюнхене

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Демонстрация против поставок Германией танков и тяжелого вооружения Украине состоялась в Мюнхене в ночь на четверг, 26 января. Организатором протестной манифестации выступило движение Muenchen steht auf.

Сотни жителей столицы федеральной земли Бавария прошли по городу за барабанщиками. Активисты собирались на центральной площади Мюнхена перед ратушей на Мариенплаце. На флагах и плакатах протестующих можно было увидеть надписи с призывами к миру и критикой поставок танков Киеву, пишет ТАСС.

Еще в преддверии демонстрации ее инициаторы заявили, что темой шествия «может быть только мир». Представители движения выступают в том числе за установление на Украине «мира без оружия» и окончание «экономической войны как еще одной формы войны».

В начале декабря несколько сотен человек вышли на протестное мероприятие в Вене, требуя от правительства Австрии отказаться от антироссийских санкций, придерживаться политики сохранения нейтралитета по Украине в полном объеме и усилить борьбу с нелегальной миграцией.