Елена Темникова спровоцировала слухи о своей второй беременности

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Экс-вокалистка группы Serebro Елена Темникова спровоцировала слухи о том, что совсем скоро она во второй раз станет мамой. На такие мысли ее поклонников натолкнуло то, что певица все реже появляется на публика, а на недавнем концерте некоторые заметили округлившийся живот.

До этого многим показалось, что отсутствие интервью и концертных выступлений связано с завершением музыкальной карьеру. Но концертный директор артистки Табриз Шахиди опроверг эти слухи, заявив, что гастрольный график знаменитости забит в основном частными мероприятиями и корпоративами.

Не так давно Темникова выступала в Казахстане. На опубликованном в соцсетях видео с концерта заметен округлившийся живот певицы. Для выступления знаменитость надела черную облегающую кофту и длинную белую юбку. Однако «интересное положение» спрятать не удалось, пишет портал Super. Сама артистка никак не отреагировала на слухи.

До этого стало известно, что дочь певицы Славы Александра Морозова также ожидает ребенка. Новорожденный должен появиться на свет в марте-апреле нынешнего года.