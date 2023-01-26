Ляйсан Утяшева рассказала о начале музыкальной карьеры

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Известная российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о начале своей музыкальной карьеры. Она записала первую песню и готовится выпустить ее сразу с клипом.

После завершения спортивной карьеры знаменитость отправилась покорять шоу-бизнес. Она поставила собственное хореографическое шоу и стала телеведущей нескольких проектов на канале ТНТ.

На обоих поприщах Утяшева справляется и решила расширить сферу своей деятельности. Сейчас теледива пытается примерить на себя роль певицы. Гимнастка поделилась с подписчиками одной из социальных сетей коротким видео, в котором сообщила, что снимает клип на свою первую песню.

Артистка отметила, что очень волнуется перед выходом дебютной песни и клипа. На видео она предстала в красном платье с глубоким декольте. Таким будет образ Утяшевой в первом сольном клипе.

В конце ноября телеведущая прокомментировала появившиеся в Сети слухи о ее «разводе» с комиком Павлом Волей. Она заметила, что в последнее время подобные слухи о них появляются все чаще, хотя супруги счастливо живут вместе уже более 10 лет.