Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ляйсан Утяшева рассказала о начале музыкальной карьеры

Егор Провоторов
Общество
Ляйсан Утяшева рассказала о начале музыкальной карьеры
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Известная российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о начале своей музыкальной карьеры. Она записала первую песню и готовится выпустить ее сразу с клипом.

После завершения спортивной карьеры знаменитость отправилась покорять шоу-бизнес. Она поставила собственное хореографическое шоу и стала телеведущей нескольких проектов на канале ТНТ.

На обоих поприщах Утяшева справляется и решила расширить сферу своей деятельности. Сейчас теледива пытается примерить на себя роль певицы. Гимнастка поделилась с подписчиками одной из социальных сетей коротким видео, в котором сообщила, что снимает клип на свою первую песню.

Артистка отметила, что очень волнуется перед выходом дебютной песни и клипа. На видео она предстала в красном платье с глубоким декольте. Таким будет образ Утяшевой в первом сольном клипе.

В конце ноября телеведущая прокомментировала появившиеся в Сети слухи о ее «разводе» с комиком Павлом Волей. Она заметила, что в последнее время подобные слухи о них появляются все чаще, хотя супруги счастливо живут вместе уже более 10 лет.

Знаменитости Клипы Ляйсан Утяшева Песни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте