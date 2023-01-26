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США увеличили продажи военной техники за 2022 финансовый год почти на 50 процентов

Егор Провоторов
В мире
США увеличили продажи военной техники за 2022 финансовый год почти на 50 процентов
Фото: shutterstock

Продажи военной техники США выросли на 48,8 процента в 2022 финансовом году (отчетность ведется с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года). Такая информация следует из заявления, опубликованного в среду на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что в 2022 финансовом году сумма утвержденных продаж американской военной техники в иностранные государства достигла 205,6 млрд долларов. В списке проданной за этот период техники значатся истребители F-15ID для Индонезии, многоцелевые надводные боевые корабли для Греции, а также танки M1A2 для Польши.

В 2021 финансовом году объем согласованных продаж военной техники и вооружений Соединенных Штатов в другие государства составил 138,2 млрд долларов.

В ноябре прошлого года автор Asia Times Леонард Гудман заявил, что американские производители оружия провоцировали эскалацию конфликта на Украине и противостояние с Россией, чтобы оправдать продажи вооружения. Эскалация конфликта на Украине, как отметил специалист, стала «золотой жилой» для американской оружейной промышленности.

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