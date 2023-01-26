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Вызывают нейровоспаление и повышают тревожность: диетолог Гинзбург назвал продукты — убийцы хорошего настроения

Иссалина Аюпова

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Вызывают нейровоспаление и повышают тревожность: диетолог Гинзбург назвал продукты — убийцы хорошего настроения
Фото: Pexels

Нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, которые граничат с тревожностью. Это воспаление могут спровоцировать продукты, которые человек употребляет каждый день, такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его мнению, тревожность — это свойство головного мозга, которое начинается с нейровоспаления. На фоне его серьезных форм развиваются такие заболевания, как депрессия, тревожность, хроническая усталость и ухудшение памяти.

— Продукты, которые способствуют нейровоспалению и повышают тревожность, — пояснил Гинзбург.

Среди них он выделил:

  • Сахар и сахаросодержащие продукты (при избыточном употреблении) — конфеты, торты, выпечка.

— Людям, конечно, кажется, что съел сладкое — и мозги просветлели, но на самом деле, если у человека мозг сам по себе работает хорошо, ему не нужен дополнительный стимулятор в виде сахара, — пояснил специалист.

Гинзбург отметил, что ухудшение работы мозга обусловлено именно избытком сахара в рационе.

  • Продукты с высоким гликемическим индексом — хлеб, картошка, рис.

Эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови. Как пояснил, Гинзбург, после их употребления хочется есть еще больше. Если поддаваться этому порыву, меняется система вознаграждения в мозге, что заставляет радоваться пище и впадать в угнетение без нее.

  • Трансжиры — маргарин, подсолнечное масло, колбасы, сардельки.

Они, как рассказал специалист, увеличивают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств.

Также врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые способствуют выздоровлению при гриппе и COVID-19. По ее словам, полноценный белок поможет восстановить иммунные силы организма. Поэтому рекомендовано включить в рацион мясо птицы или рыбы.

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