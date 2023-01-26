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Реконструкция газопровода завершилась в районе Косино-Ухтомский

Араз Салехов
Город
Реконструкция газопровода завершилась в районе Косино-Ухтомский
Фото: Пресс-служба Мосгаза

Специалисты завершили реконструкцию газопровода среднего и низкого давления в столичном районе Косино-Ухтомский. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В ходе реконструкции демонтировали стальные подземные трубы с истекающим сроком эксплуатации, их заменили на полиэтиленовые, — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Также специалисты установили на стальном фасадном газопроводе специальные краны, которые в случае необходимости обеспечат возможность оперативно перекрыть или подать газ в квартиры. Модернизированный участок протянули на 1,5 километра, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно о начале капремонта музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно» в ЮАО. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в ходе эксплуатации объекта возникли повреждения покрытия парапетов и чаши. Помимо этого, понадобится заменить насосы и прочее оборудование, а также обновить акустическую и электронную системы управления.

Газопроводы Москва Район Косино-Ухтомский
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