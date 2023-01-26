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Свыше 2,5 тысячи пользователей посетили страницу суперсервиса «Переезд в Москве»

Араз Салехов
Город
Свыше 2,5 тысячи пользователей посетили страницу суперсервиса «Переезд в Москве»
Фото: Unsplash

Свыше 2,5 тысячи пользователей посетили страницу суперсервиса «Переезд в Москве» с начала его работы. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Сервис позволяет получить персональную подборку инструкций под конкретную жизненную ситуацию. Изучать инструкции и чек-листы суперсервиса можно в любом месте и с любого устройства — в первый месяц более 60 процентов новоселов прочитывали материалы со своего смартфона, — рассказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Как уточняется, он заработал в конце декабря 2022 года. Данный суперсервис позволяет зарегистрироваться в квартире, оформить необходимые документы, узнать, как прикрепиться к поликлинике, записать ребенка в школу или детский сад, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

24 января руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что два жилых корпуса ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации в Бабушкинском районе столицы. В корпусах обустроят 166 однокомнатных квартир; 238 — двухкомнатных; 132 — трехкомнатных; 4 — четырехкомнатных. Также будут оборудованы шесть квартир для маломобильных граждан.

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